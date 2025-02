Lettera43.it - Giornata della Terra: le iniziative per celebrare l’Earth Day

Leggi su Lettera43.it

La, che si celebra ogni anno il 22 aprile, rappresenta un appuntamento fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanzatutela ambientale elotta al cambiamento climatico. Nata nel 1970 su iniziativa del senatore statunitense Gaylord Nelson, la ricorrenza ha negli anni acquisito un risalto internazionale. Oggi, infatti, viene celebrata in 193 Paesi. Con il riscaldamento globale in crescita e i fenomeni climatici estremi sempre più frequenti,Day assume oggi un ruolo centrale nel richiamare all’azione governi e cittadini, mentre la politica internazionale fatica a trovare un equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Nel 2025, lagiungerà alla sua 55ª edizione. Oltre ai cortei nelle grandi città, ogni anno vengono promosse numerosea livello globale.