Lanazione.it - "Giornata del pareggio": impattano tutte ma ai piani alti non cambia nulla

Leggi su Lanazione.it

atletico maremma 1 lebowsky 1 ATLETICO MAREMMA: Iacoboea, Presicci, N. Sabatini, Ciolli (9’ Majuri – 24’ Harea), Ferraro, Gentili, Vettori, Amorfini, Coli, Rodriguez, Scozzafava. A disposizione: Beligni, Cozzolino, Picchianti, C. Sabatini, Forieri, Harea, Majuri, Rigutini, Rosi. All. Lorenzini. CENTRO STORICO LEBOWSKI: Onori, Sternini, Prunecchi, Quadri, Borgioli, Giuntoli, Burchielli, Bonini, Ciancaleoni, Mazzoli, Diaby. A disposizione: Galluzzo, Biffoli, Valgimigli, Fathou, Gualandi, Mina, Emili, Nicolosi, Magnolfi. All. Miliani. Arbitro: Ogliormino di Piombino. Reti: 19’ st Ciancaleoni, 35’ st Rodriguez.