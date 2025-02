Quotidiano.net - Gioco di squadra ed empatia:: "Così guido. Mirabilandia"

Leggi su Quotidiano.net

PER I SUOI DUE BAMBINI, Samuele e Matteo, 7 e 12 anni, ha un intero, enorme, parco divertimenti a disposizione, quando fa tardi per lavoro. Sabrina Mangia (nella foto) è la direttrice generale di, parco divertimenti fra i più noti al mondo. Mangia è l’unica donna manager italiana alla guida di un parco divertimenti e una delle prime tre nel mondo (le alte due sono negli Stati Uniti e a Sydney, in Austraulia, ndr.). Classe 1978, a soli 46 anni ha raggiunto il gradino più alto della sua professione, diventando la Direttrice Generale del Parco di. Il suo incarico è iniziato nel settembre scorso. Torinese, sposata e mamma di due figli, Sabrina Mangia vanta un’esperienza di oltre vent’anni nell’industria del leisure ed entertainment. Laureata in Business Administration a Torino, Bachelor Degree in Business Administration e specializzazione in Marketing all’Università di Brighton, ha svolto per dieci anni incarichi di responsabilità nel settore degli eventi e del marketing nel Campionato Mondiale Superbike prima di approdare, nel 2010, acon il ruolo di Manager in Marketing e Comunicazione.