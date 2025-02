Liberoquotidiano.it - "Giocare con Carlos? Molto meglio che contro Sinner": il collega in top-10 che umilia Alcaraz

Amico di Jannikè sicuramente l'australiano Alex de Minaur, che domenica a Rotterdam ha perso la seconda finale di fila dell'Atp 500 dopo quella con Janniknel 2024. L'australiano, da questo lunedì numero 6 della classifica mondiale, se l'è comunque battuta, cedendo nel terzo decisivo set. Cone lo spagnolo, il ruolino è impietoso: 0 vittorie di Alex, 13 dei rivali (10 del pusterese e tre del murciano). Anche se affrontarli è differente, ha spiegato de Minaur: “è sicuramenteper me — ha detto —. Sono in grado di mettergli fretta e di fargli male col mio tennis, rendendogli la vita difficile”. Una cosa che, però,Jannik, non ha mai realizzato perché non in grado: “Nel tennis tutto ruota attorno al confronto — ha proseguito de Minaur — non significa che, poiché un giocatore è classificato a un certo livello e un altro a uno più basso, il tennista con la classifica migliore vincerà sempre.