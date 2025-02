Liberoquotidiano.it - Ginevra Bompiani scandalizza pure Parenzo: "Trump? Un imbecille". Ecco perché la sinistra perde sempre | Video

C'èa ricordare ai telespettatori il motivo per cui laha perso,ed è destinata are ancora in futuro. La scrittrice e intellettuale, ospite di Davida L'aria che tira, su La7, offre un saggio della spocchia e della supponenza dei progressisti quando analizzano gli avversari politici. "Questa idea di Donaldche vuole il Nobel per la Pace. Però se riuscisse davvero a chiudere l'accordo tra l'Ucraina e Putin e a risolvere in qualche modo la questione in Medio Oriente. Pur pensandone lei tutto il male possibile", prova a sondare. E laparte in quarta: "Io penso cherealizzi i sogni frustrati della destra ed è per questo che ha tanto successo un perfetto". "Un perfetto?", domanda incredulo. "Un perfetto", ribadisce la sua ospite, serenissima.