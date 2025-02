Thesocialpost.it - Giappone, valanga travolge una località termale: più di cento turisti intrappolati

PECHINO – Oltre 100 persone sono rimaste bloccate in due hotel nelladi Tsuchiyu Onsen, nella regione di Fukushima,nord-orientale, «dopo che una strada vicina è stata ostruita da una», come riportato dall'agenzia di stampase Kyodo. «La prima slavina si è verificata intorno alle 4 del mattino nel distretto di Tsuchiyu Onsen, situato in una zona montuosa a sud-ovest della città di Fukushima. La neve sulla strada è stata rimossa alle 10:20, ma un'altraha colpito di nuovo prima di mezzogiorno», ha riferito l'agenzia.Secondo i media locali, nessuno è rimasto sepolto sotto la neve durante la prima slavina. Circa 160 persone tra ospiti e personale si trovavano nei due hotel interessati dall'isolamento.