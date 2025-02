Liberoquotidiano.it - Gianbruno gioca e deridono Amadeus: l'umiliazione definitiva ad Affari tuoi | Guarda

Tutti pazzi pere. suo papà. Sono loro, dall'Abruzzo, i protagonisti di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il figlio è brillante, interagisce con il conduttore e il pubblico in sala, scherza e incappa anche in una piccola gaffe quando riferendosi al pacco rosso "grosso", quello dei 300mila euro, parla di 300 kappa, con gergo social. Il padre, invece, è praticamente sempre muto. Ma quando si tratta di ballare sulle note "sparate" dalla regia, è clamorosamente sul pezzo. C'è però chi ironizza sulla sua staticità durante la partita tirando in ballo niente meno che, statua di sale a Sanremo mentre Fiorello alle sue spalle faceva fuoco e fiamme: "Il ruolo del padre in questa partita". Il meme condiviso è un colpo basso per l'ex conduttore di, scalzato in tutto e per tutto (anche negli ascolti record) da De Martino.