Giaccherini | Inter o Napoli? Conterà la… Champions League!

Emanuelerivela cosa sarà decisivo per la corsa allo scudetto di. Su Dazn l’ex calciatore dà attenzione all’Europa.SCONTRO – La lotta scudetto pian piano entra nel vivo. La stagione prosegue e le due squadre in cima alla classifica faticano nelle ultime gare. Emanueledice la sua: «tanto la rosa a disposizione. L’ha tre fronti, ilsolo il campionato. Dipenderà dal percorso europeo dell’, che dovrà giocare ora con Fiorentina e Juventus. La Lazio è la bestia nera del. I nerazzurri devono invece andare a Torino e devono giocare tutti i big match quasi in trasferta. Per me l’vincerà tutte le partite fino allo scontro diretto col. La batosta con la Fiorentina creerà una reazione. C’è tanta attenzione per la, anche a livello di scelte.