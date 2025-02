Latuafonte.com - GF Vip sondaggi 30° puntata, nessun eliminato: Pamela lascia la Casa

Leggi su Latuafonte.com

AGGIORNAMENTO:al GF stasera tramite il televoto, che è stato annullato. Come riporta il comunicato ufficiale del reality show, per motivi personali,Petrarolo hato la. Gli utenti che hanno votato tramite sms riceveranno il rimborso.Chi sarànelladel Grande Fratello in onda lunedì 10 febbraio 2025? Ci sarà una nuova eliminazione nel 30esimo appuntamento di questa edizione. Attualmente in sfida ci sono Zeudi Di Palma, Amanda Lecciso,Petrarolo, Stefania Orlando e Iago Garcia. Questi concorrenti sono finiti al televoto tramite le nomination, avvenute con i piramidali. Ma vediamo ora insieme cosa rivelano isu questo televoto. Il pubblico sta votando chi vorrebbe salvare, il meno votato verrà.Grande Fratellotelevoto a eliminazione: aggiornamenti percentualiAGGIORNAMENTO ULTIMA ORA OGGI 10 febbraio 2025: nel nostroo, che trovate a fine articolo, vediamo in testacon il 68.