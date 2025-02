Davidemaggio.it - Gerry Scotti: “E’ più facile che io conduca il Festival qui alla Rai che non Mediaset si prenda tutto il baraccone di Sanremo”

è stato inviato dacome “talpa” aper studiare la situazione in vista di una ipotetica migrazione delsu Canale 5? Ovviamente no, eppure oggi, durante la conferenza stampa inaugurale della manifestazione, l’argomento è stato tirato in ballo a più riprese, spingendo il co-conduttore della prima serata a chiarire la propria posizione. Non senza qualche battuta – “Ho portato l’acconto, adesso vediamo” – che ne ha sottolineato la prontezza di spirito.Le dichiarazioni diin conferenza stampa aE’ piùche ioilquiRai che nonsiildi. Così la vedo da telespettatore. (.) In azienda, se posso farvi la spia anche qualificata, non ho mai sentito seriamente parlare di un’operazione del genere, quindi discuterne adesso come una possibilità sarebbe veramente pura fantasia.