Quotidiano.net - Gentili. Mosconi traina il polo comasco del lusso

Leggi su Quotidiano.net

NEL LUNGO PERIODO, l’obiettivo è preservare l’imprenditorialità e il prezioso know-how del territorio, ancor più in un periodo di forte difficoltà, a livello globale, per tutto il settore del tessile e della moda. Ha il sapore di una boccata d’aria fresca l’accordo recentemente concluso dal gruppo- realtà storica di Cesnate con Bernate, leader internazionale nel settore tessile d’alta gamma – per l’acquisizione del 100% di Manifatture tessili Bianchi, e della sua controllata D-Tex. L’idea di fondo, infatti, è rafforzare le sinergie tra le eccellenze locali, al servizio di un mercato delche registra, da almeno un anno, una flessione significativa nelle vendite e, conseguentemente, negli ordini, con pesanti ricadute sul tessuto produttivo del ‘made in Italy’. Nel dettaglio, l’operazione prevede l’acquisizione dell’intero capitale sociale di una società di nuova costituzione – il termine tecnico è ‘newco’ - partecipata da Manifatture tessili Bianchi e D-Tex, con un aumento di capitale riservato di 4 milioni di euro.