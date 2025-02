Genova, morta la neonata di 40 giorni arrivata in condizioni disperate al Gaslini. Aperto fascicolo per omicidio colposo

Leggi su Open.online

La pm Daniela Pischetola haunper, al momento contro ignoti, per la morte della bimba di 40avvenuta sabato notte all’ospedaledi, dove era ricoverata da giovedì in seguito a un arresto cardiaco. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia sul corpo della piccola che, secondo quanto emerge, avrebbe avuto un rigurgito durante l’allattamento. Al momento della tragedia in casa, a Mezzanego, erano presenti solo la bambina e la madre. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri che indagano su quanto accaduto. Nell’abitazione sono stati messi i sigilli. Gli accertamenti, in ogni caso, sono a carico di ignoti. La tragedia ha profondamente scosso il paese. I primi ad attivarsi sono stati la Croce Bianca di Mezzanego e i militi del 118 della Asl4 chiavarese, poi la corsa, disperata in elisoccorso, della piccola al