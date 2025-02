Lanazione.it - Genova-Milano: tratti gratuiti sull'Autostrada A7 in entrambe le direzioni

, 10 febbraio 2025 – Via libera a partire dall’autunno all’esenzione del pedaggio tra Ronco Scrivia eOvest inleA7, in concomitanza con l’avvio delle fasi più impattanti dei lavorio svincolo di Busalla. In particolare, è stato stabilito che la gratuità interesserà, inle(per percorsi con origine - destinazione) le tratte: Ronco Scrivia-Bolzaneto/Ovest e Busalla-Bolzaneto/Ovest (esclusa la tratta Bolzaneto-Ovest), oltre al tratto, sempre con origine - destinazione, e solo per la direzione sud, Ronco Scrivia - Busalla. È quanto deciso nel corso della riunione odierna nel palazzo della Regione Liguria tra il presidente Marco Bucci, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi accompagnato dal Direttore di Tronco diMatteo Marvogli.