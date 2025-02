Thesocialpost.it - Genova, incendio palazzina in centro a Neirone: in fiamme anche le abitazioni vicine

I vigili del fuoco di, Chiavari e Rapallo hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte per domare l’che domenica, intorno alle 16.30, ha devastato una casa di tre piani neldi, in Valfontanabuona. Lehanno completamente distrutto l’edificio, causando il crollo del tetto. Il rogo ha coinvoltole coperture delle, costringendo alcune famiglie a trascorrere la notte fuori casa. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati. Restano però da chiarire le cause che hanno scatenato l’.«L’è divampato proprio nel cuore del paese», ha spiegato il sindaco Stefano Surdemania. «L’abitazione colpita difficilmente potrà essere dichiarata agibile una volta terminato l’intervento dei vigili del fuoco, per questo stiamo già cercando soluzioni alternative per chi non potrà rientrare».