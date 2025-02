Lapresse.it - Genova, delitto del trapano: Dna sulla scena compatibile con indagato

Leggi su Lapresse.it

Una corrispondenza esaustiva, e solo una possibilità su diverse centinaia di milioni di persone che il Dna prelevatodeldi vico Indoratori apossa essere attribuita ad altri, rispetto all’unico: Fortunato Verduci, carrozziere di 65 anni accusato di aver ucciso Luigia Borrelli, conosciuta come Antonella, ex infermiera uccisa mentre si prostituiva in un basso del centro storico genovese nel settembre del 1995.Il dato: “10 elevato alla 37esima, è la probabilità che questo profilo genetico possa appartenere a un’altra persona”, spiega Marina Baldi, consulente della parte civile in rappresentanza della figlia della vittima che ha partecipato all’incidente probatorio questa mattina anel corso del quale è stato presentato l’esito dell’esame e del confronto tra il Dna prelevato a dicembre a Verduci e quello rinvenutodel crimine, tramite tracce ematiche, le uniche non appartenenti alla vittima, frutto di una probabile colluttazione avvenuta prima deltra l’uomo e la donna uccisa.