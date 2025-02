Lapresse.it - Generali: Nagel (Mediobanca), verosimile che noi dovremo presentare una lista

Milano, 10 feb. (LaPresse) –provvederà ad agire perunaper il rinnovo del cda di. “Abbiamo preso atto delle dichiarazioni del cda diche non è in grado di fare una propria”, ha detto Albero, ceo di, che è socia del Leone, nella call con la stampa in cui ha presentato la semestrale del Gruppo, rispondendo a una domanda dei cronisti. “E questo non è un fatto positivo per una compagnia del valore die che non ha un azionista al 51%. Non è positivo per il nostro sistema finanziario, mi spiace perché avrei preferito quella soluzione. In mancanza di questa soluzione, chiaramente,ha interesse a contribuire a nominare il consiglio più adatto per continuare a eseguire il piano die ad avere performance operative buone come nell’ultimo triennio ultimo e ad avere un consigliere nel consiglio.