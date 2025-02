Gelo Vlahovic-Thiago Motta | cosa è successo dopo il Como

Leggi su Sportface.it

Scoppia la polemica in casa Juventusil match di campionato contro il: eccotrae Dusan.La Juventus si appresta ad affrontare due settimane cruciali per la stagione. Il doppio confronto con il PSV Eindhoven in Champions League, valido per la qualificazione agli ottavi di finale, il big match con l’Inter alla 25esima giornata di Serie A, senza dimenticare la sfida con l’Empoli in Coppa Italia, obiettivo da non sottovalutare per la società.Un tour de force che fortunatamente la Juventus può affrontare in serenità e, soprattutto, con tutti i nuovi acquisti del mercato di gennaio a disposizione. Grazie al neo arrivato Randal Kolo Muani, i bianconeri hanno potuto festeggiare una vittoria in extremis contro ilall’ultima giornata di campionato.