Gaza tregua appesa a un filo Hamas sospende il rilascio di ostaggi Israele mette in massima allerta l’esercito

Il prossimodiisraeliani da, previsto per sabato 15 febbraio, sarà rinviato «sino a nuovo avviso». Lo ha annunciato oggi, accusandodi non aver rispettato i termini dell’intesa die chiedendo per questo «compensazioni retroattive». Non è chiaro al momento a quale presunta violazione faccia riferimento il gruppo terroristico palestinese, che dal canto suo riafferma contestualmente «il nostro impegno nei confronti dei termini dell’accordo fintanto che l’occupante (, ndr) vi aderirà», si legge in una dichiarazione di Abu Ubaida, portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam. Nelle scorse oredoveva completare il ritiro del suo contingente dal corridoio Netzarim, che taglia orizzontalmente in due la Striscia. Dopo l’annuncio di, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha denunciato la «palese violazione del cessate il fuoco» e ordinato aldi «prepararsi al massimo livello diper ogni possibile scenario ae di proteggere le comunità di confine.