Gaza non può restare con la stessa fantasia omicida o sarà di nuovo guerra

Donald Trump da solo ha fatto crollare l’idea più distruttiva degli ultimi cento anni: la Palestina” scrive sul magazine Tablet Lee Smith, autore di “The Strong Horse: Power, Politics, and the Clash of Arab Civilizations”. “Ha spezzato il lungo incantesimo che aveva catturato generazioni di leader mondiali, attivisti per la pace e maestri del terrore in medio oriente, che paradossalmente erano arrivati a considerare il fallimento ripetuto e le conseguenze secondarie inquietanti dell’idea di uno stato arabo musulmano ed ebraico congiunto nello stesso piccolo pezzo di terra come prova della sua necessità. La Palestina è stata un’idea deforme fin dall’inizio, generata da un atto di pura negazione. Gli arabi avrebbero potuto accettare il piano di spartizione delle Nazioni Unite come fecero gli ebrei e scegliere di costruire qualsiasi versione della Svizzera o del Belgio sul Mediterraneo orientale nel 1948.