Gaza Netanyahu | Piano di Trump è rivoluzionario

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjaminha raccontato che il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donaldha portato a "enormi risultati che possono garantire la sicurezza di Israele per generazioni". "Non sto esagerando", ha detto al Times of Israel, poche ore dopo il suo ritorno da Washington. "Qui ci sono opportunità .