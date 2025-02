Gaza Netanyahu | Piano di Trump è rivoluzionario

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjaminha raccontato che il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donaldha portato a “enormi risultati che possono garantire la sicurezza di Israele per generazioni”. “Non sto esagerando”, ha detto al Times of Israel, poche ore dopo il suo ritorno da Washington. “Qui ci sono opportunità di possibilità che credo non abbiamo mai sognato, o almeno fino a pochi mesi fa non sembravano possibili, ma lo sono”. Il premier non ha approfondito il contenuto dei discorsi, anche seha parlato ampiamente della sua visione di portaresotto il controllo degli Stati Uniti, dopo averla liberata dai suoi 2,3 milioni di residenti trasformandola nella ‘Riviera del Medio Oriente’. A proposito delha affermato che il presidente ha proposto una “visione rivoluzionaria e creativa” che “aprirà molte possibilità” per Israele.