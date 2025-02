Lapresse.it - Gaza, le testimonianze degli ostaggi liberati: “Eravamo incatenati al buio in tunnel Hamas”

Gli uomini israeliani ino enelle ultime settimane hanno raccontato di essere stati, imbavagliati, ustionati con oggetti roventi, appesi per i piedi e lasciati a soffrire la fame. Le nuove informazioni seguono il rilascioOhad Ben Ami, Eli Sharabi e Or Levy, tornati in Israele sabato emaciati. I raccontiUno di loro ha detto dei suoi rapitori che “ci hanno trattati come animali“. Lo riporta l’emittente pubblica Kan che ha riferito che i tre erano stati interrogati e torturati separatamente dai loro rapitori. Durante gli interrogatori, gliavrebbero riportato ustioni provocate da un oggetto incandescente e non identificato. A un certo punto unosarebbe crollato, portando gli altri prigionieri a pensare che fosse morto.La testimonianza di LevyChannel 12 ha citato Levy che raccontava alla sua famiglia: “Ero legato in un, senza aria, senza luce.