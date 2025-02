Quotidiano.net - Gaza, il piano di Trump: “I palestinesi non avranno diritto a tornarci”. Hamas fa slittare il rilascio degli ostaggi israeliani

Roma, 10 febbraio 2025 - Mentre in Israele si complica lo scambio prigionieri percon, che lo ha fattoaccusando Tel Aviv di non aver rispettato il cessate il fuoco alla base dell'accordo, Donaldha svelato il suoperda cui ine sono esclusi: nona ri. Il presidente americano lo ha rivelato in una intervista su Fox News anticipata in parte in occasione del Super Bowl. Il tycoon ha spiegato: "Sto parlando di costruire per loro (I, ndr) un posto permanente perché se dovessero tornare adesso ci vorranno anni prima che possano farlo, non è abitabile". Gli Stati Uniti costruiranno "belle comunità" per i circa 2 milioni di abitanti di, "sicure, un po' lontane da dove si trovano loro, dove si trova tutto questo pericolo".