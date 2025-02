Gaza, delegati Israele lasciano Doha

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.00 La delegazione negoziale israeliana sta tornando da, dove sono cominciate nei giorni scorsi le discussioni sulla seconda fase del cessate il fuoco. Domani il governo israeliano ha in agenda un confronto sull'intesa che riguarda anche il rilascio degli ostaggi ancora in mano a Hamas, scrive Haaretz e ventila un possibile boicottaggio da parte di Netanyahu: "Sta dando chiari segnali di non voler passare a fase successiva" Ieri, come previsto in fase 1, l'Idf ha lasciato il corridoio di Netzarim, che taglia in due la Striscia.