Napolipiu.com - Gautieri: “Inter e Atalanta superiori al Napoli, ma si gioca lo Scudetto”

Leggi su Napolipiu.com

: “al, ma silo”">L’ex calciatore e tecnico Carminevenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, analizzando il momento dele il pareggio ottenuto nell’ultima gara.Pari del: cosa ha detto questo risultato?«sonoal. Ieri ci si aspettava qualcosa in più, ma ha affrontato una squadra fisica. Il calcio non è una scienza esatta, ilè ancora in corsa per lo, ma il fattore fisico ha inciso, visto cheno sempre gli stessi. Sono convinto che l’abbia qualcosa in più. A gennaio ilavrebbe potuto rinforzarsi, ma così non è stato. Conte dice che bisogna investire sulle strutture, ed è un aspetto su cui sono d’accordo, anche se in Italia questa mentalità fatica ad affermarsi».