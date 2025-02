Ilrestodelcarlino.it - Gastroenterite in viaggio di nozze: “Vogliamo un risarcimento”

Ferrara, 10 febbraio 2025 – Una giovane coppia di neo-sposi si è vista rovinare ildia causa di una gravecon colite che ha colpito entrambi durante una crociera acquistata presso un’agenzia di viaggi. Il pacchetto turistico, del valore di oltre duemila euro, acquistato presso un’agenzia di viaggi del ferrarese, includeva una “crociera da sogno”, che doveva rappresentare un momento indimenticabile per la coppia in luna di miele. Purtroppo, dopo una cena a bordo la sera successiva all’imbarco, entrambi hanno manifestato gravi sintomi di intossicazione alimentare che li hanno costretti a essere posti in quarantena sulla nave. Ciò ha completamente rovinato il lorodi, che doveva essere una delle più significative esperienze della loro vita. Nonostante il danno subito, l’agenzia di viaggi e il tour operator hanno rifiutato qualsiasi responsabilità, senza offrire soluzioni o risarcimenti adeguati.