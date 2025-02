Ilgiorno.it - Galleria Vittorio Emanuele: finalmente i lavori anche in via Silvio Pellico, “lato oscuro” del Salotto

Milano – Qualcuno, qualche anno fa, parafrasando il celebre titolo dell’album dei Pink Floyd “The Dark Side of The Moon”, ha ribattezzato via“il” dellaII. Sì, perché se neldei milanesi spiccano le vetrine, le luci, i bei locali, la gente, i tanti turisti, nella strada retrostante regna il degrado urbano da tantissimi anni: asfalto ammalorato, marciapiedi manomessi, arredo urbano vetusto. Eppure parliamo di una via in cui si affacciano alcuni ingressi importanti. Per alcuni eventi, ad esempio, l’entrata indel ristorante di Carlo Cracco è proprio da via. Ma non solo. Dalla stessa strada i negozi di alta moda, i ristoranti e gli altri locali hanno gli ingressi da cui entrano vestiti, materiale, cibo e bevande per far funzionare le attività commerciali.