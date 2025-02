Isaechia.it - Gabriele Corsi scoppia in lacrime mentre intervista Simone Cristicchi al PrimaFestival: il video diventa subito virale

Domani sera prenderà il via su Rai Uno ma nuova edizione del Festival di Sanremo e c’è grande attesa per ascoltare finalmente le 29 canzoni in gara, ma non solo.Il Festival di Sanremo, infatti, da sempre è un evento atteso e seguito da milioni di telespettatori e un primo assaggio di quello che vedremo sul palco del teatro Ariston ci è stato dato dal, dove, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio hannoto i cantanti che saliranno sul palco a partire da domani sera.Tra le tante interviste realizzate dai conduttori, c’è stata anche quella a, durante la qualesi è lasciato andare ad un momento di commozione e ha voluto ringraziarlo per la sua canzone, che racconta il dolore di chi è accanto a persone affette dal morbo di Alzheimer:Ascoltandoti anche in prova non c’era nessuno che non si fosse commosso.