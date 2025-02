Davidemaggio.it - Gabriele Corsi in lacrime al Primafestival

O tutto, o niente: all’esordio abbiamo sottolineato il fatto chesi fosse nuovamente rivelato la solita vetrina per gli spot senza troppi contenuti, e nella seconda puntata è arrivato un forte momento emotional del tutto inatteso. Protagonista il conduttore, che si è commosso durante la brevissima intervista a Simone Cristicchi.si commuove per il brano di Simone CristicchiQuando sarai Piccola, brano con il quale il cantante è in gara al Festival di Sanremo 2025 e già vincitore del Premio Lunezia per Sanremo, affronta il tema dell’Alzheimer e della necessità di prendersi cura dei propri genitori quando ne sono colpiti. Un tema che ha toccato il cuore di, il cui padre – come lui stesso ha raccontato nel suo libro Che bella giornata, speriamo che non piova – è affetto da una malattia degenerativa.