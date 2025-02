Biccy.it - Gabriele Corsi in lacrime al Prima Festival: commosso da Cristicchi

Leggi su Biccy.it

Ieri sera è andata in onda lapuntata del, durante la qualeha incontrato Simone, che ha parlato del suo pezzo sanremese: “Come nasce Quando Sarai Piccola? Quando sarai piccola nasce da un fatto privato che mi è accaduto, che mi accade quotidianamente con la mia mamma, ma poi mi sono reso conto che questo è un argomento veramente universale, perché quando i nostri genitori, invecchiando, ritornano ad essere un po’ bambini, noi ci ritroviamo a doverli custodire con cura, con attenzione, come se fossero davvero i nostri figli. In questo caso vedi vero sgretolarsi quello che è il tuo punto di riferimento e lo vedi davanti ai tuoi occhi cambiare tutti i giorni“.ascoltando il cantante si è: “Ascoltandoti anche in prova, non c’era nessuno che non si fosse