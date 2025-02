Anteprima24.it - Furto fallito in un’abitazione, ladri messi in fuga dal sistema di allarme

Tempo di lettura: < 1 minutoTentatoin abitazione in contrada Monache nella serata di ieri. I malviventi approfittando dell'assenza dei proprietari dopo aver forzato una porta finestra al piano terra della casa, si sono introdotti nella tavernetta ma a quanto pare non hanno rubato nulla.Ihanno tentato quindi di raggiungere il primo piano dell'abitazione ma probabilmente disturbati daldi videosorveglianza si dileguavano tra le campagne circostanti. Sul posto giungevano i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai presunti responsabili.