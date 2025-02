Lanazione.it - Furti nelle abitazioni. Ladri con il metaldetector a caccia della cassaforte

Pistoia, 10 febbraio 2025 – Sono organizzati e colpiscono al momento giusto. Nuovo colpo messo a segnocase di Barile doveesperti sono riusciti ad entrare in casa di famiglie e prelevare contanti e oro. Si tratta di malviventi esperti che usano addiritturaper individuare facilmente la presenza di casseforti e altri monili. Gli episodi, avvenuti qualche giorno fa, ha riguardato diverse case tra Barile, Pontelungo e San Pantaleo dove sotto le festività natalizie già erano stati registrati diversi. Non solo, ihanno agito in pieno giorno indisturbati, evidentemente, avendo studiato, prima di mettere a segno il furto, le abitudini quotidiane delle varie famiglie. Una volta entraticase la modalità è sempre la stessa: azionare ilalla ricercae prelevare tutto ciò che c’è all’interno.