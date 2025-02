‘Fuori Sanremo’ il party di Radio Italia dà il via alla settimana del Festival

Leggi su Funweek.it

Lapiù attesa della musicana è iniziata in grande stile.ha inaugurato ufficialmente il Fuori Sanremo, l’iconicoche ogni anno segna l’inizio della kermesse, animando la notte sanremese al Victory Morgana Bay.Un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di cantanti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e volti noti del mondo dello spettacolo, tutti riuniti per brindare all’inizio della 75ª edizione deldi Sanremo. A scaldare subito l’atmosfera ci ha pensato il dj-set travolgente dei conduttori Paoletta e Mauro Marino, che hanno fatto bre gli ospiti prima dell’atteso taglio della torta firmato dal Maestro Pasticcere e Maître Chocolatier Ernst Knam.L’evento è stato seguito in diretta su TikTok LIVE dal profilo ufficiale di(@), con la conduzione della creator Cecilia Cantarano (@ceciliacantarano).