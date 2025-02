Lanazione.it - Fuga di gas ed esplosione. È gravissimo a 67 anni

Il rumore sordo ha agitato la placida domenica di febbraio a Soci, nel comune di Bibbiena. Era poco prima di mezzogiorno quando in un’abitazione, probabilmente per unadi gas si è sentita una forteche ha messo in allarme tutto il vicinato in attesa del pranzo della domenica. Ferito in maniera molto grave un uomo di 67che si trovava all’interno. L’allarme è scattato alle 11.52 circa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena, carabinieri e sanitari dell’emergenza urgenza. Il pensionato, nell’, avrebbe riportato varie ustioni sul corpo: per lui è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso grandi ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa a bordo dell’elisoccorso Pegaso, in codice rosso. Sul posto presenti anche ambulanza infermieristica di Bibbiena e di Stia.