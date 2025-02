Iltempo.it - Fs, torna il Treno del Ricordo. Belletti: tributo a chi fu costretto a fuggire dalla propria terra

Si è tenuta alla Stazione Centrale di Trieste la cerimonia inaugurale del «del», progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Ildelè unstorico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS che attraverserà l'Italia in sette tappe, e ripercorrerà, con una mostra itinerante allestita al suo interno, il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra. All'evento hanno partecipato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio; il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza; il consigliere del CDA del Gruppo FS, Caterina, oltre ad associazioni e scolaresche. "Ricordare oggi quel viaggio vuol dire non solo trasmettere la memoria e diffondere la conoscenza di un momento così buio del nostro passato, ma anche a dar voce a quanti oltre 70 anni fa furono costretti arincorrendo il sogno di rincominciare una nuova vita in libertà", ha detto Caterina