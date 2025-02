Anteprima24.it - Fratelli d’Italia Avellino, oggi la “Giornata del Ricordo” per le vittime delle foibe

Tempo di lettura: 2 minutiIl 10 febbraio 2025 (, ndr.) in occasione della “del”, il Coordinamento Provinciale die di Gioventù Nazionale ha organizzato un evento informativo presso la Piazzetta Biagio Agnes ad.“Questo evento mira a rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, e della complessa vicenda del confine orientale. Riteniamo doveroso commemorare le, ricordare e onorare coloro che hanno perso la vita durante queste tragiche vicende.Il nostro intento è quello di informare e sensibilizzare per fornire un contesto storicodettagliato per comprendere meglio le dinamiche del confine orientale e l’impatto umanae dell’esodo.