Ilfattoquotidiano.it - Francia, tifosi armati irrompono negli spogliatoi all’intervallo: i calciatori fuggono tuffandosi nella Senna

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Doveva essere una partita di calcio, è diventata una caccia all’uomo. È quanto accaduto durante lo scorso fine settimana in una partita di calcio giovanile francese. Durante l‘intervallo di un match valido per il campionato under 20 tra Dammarie-les-Lys e Meaux, un gruppo diha fatto irruzione nelloo ospite: “Sembrava che volessero ammazzarci”. In preda al panico, alcuninon hanno visto un’altra via di fuga se non quella di tuffarsipur non sapendo nuotare, venendo poi recuperati dalle forze dell’ordine. Un ragazzo invece è stato accoltellato e si trova in gravissime condizioni in ospedale.“C’è stata enorme confusione, un gruppo di individui non identificati, senza preavviso si sono presentati con mazze e bastoni da baseball. Sono arrivati aglie si sono fatti strada con la forza: hanno sfondato la porta per aggredire i giocatori di Meaux.