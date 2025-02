Romadailynews.it - Francia: parata per il Capodanno cinese a Parigi

Artisti delle danze del leone e del drago partecipano a unaper il, in, il 9 febbraio 2025. Persone si divertono a unaper il, in, il 9 febbraio 2025. Artisti della danza Yingge partecipano a unaper il, in, il 9 febbraio 2025. Agenzia Xinhua