Quotidiano.net - Francia da record: nel 2024 superati i cento milioni di visitatori

Leggi su Quotidiano.net

DALLA COSTA AZZURRA alla Tour Eiffel, dal Mont Saint-Michel ai Paesi Baschi: nel, laha accolto sul proprio territorio 100di turisti. Ilfrancese, stabilmente in vetta alla classifica delle destinazioni turistiche dagli anni ’90, si basa su un’offerta di accoglienza ampia e diversificata, misto all’organizzazione di grandi eventi internazionali. In una nota pubblicata il 21 gennaio 2025, il ministero del turismo, Atout France, l’agenzia per lo sviluppo del turismo e ADN Tourisme, la federazione degli uffici del turismo e delle agenzie dipartimentali e regionali, confermano un incremento del 2% degli arrivi rispetto al 2023 e del 12% degli introiti, pari a 71 miliardi di euro. Se i numeri sono motivo di orgoglio, nel futuro i professionisti del settore si concentrano soprattutto sul miglioramento dell’esperienza, il turismo sostenibile e l’accessibilità.