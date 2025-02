Iltempo.it - Francesco: "Nel tempo della malattia...", il post che preoccupa i fedeli

Il mondo e in particolare iChiesa cattolica guardano con apprensione alle condizioni di salute di Papa. Ieri, nonostante la bronchite che lo ha colpito nei giorni scorsi, ha voluto essere lo stesso presente in piazza San Pietro per presiedere la messa per il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di sicurezza. Ma, una volta iniziata a leggere l'omelia, ha dovuto interrompere la lettura per affidarla a un collaboratore. “Adesso mi scuso, chiedo di continuare nella lettura per difficoltà di respiro”, ha detto. Dal Vaticano tuttavia arrivano segnali rassicuranti. Jorge Mario Bergoglio ha svolto regolarmente le udienze del lunedì a a Casa Santa Marta ha ricevuto, tra gli altri, Kaja Kallas, Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza dell'Unione Europea e il pittore russo Nikas Safronov in una settimana che culminerà con il terzo grande evento del Giubileo, quello riservato agli artisti.