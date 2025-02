Vanityfair.it - Francesca Pascale: «Silvio Berlusconi mi manca tutti i giorni, rinuncerei a tutto per un altro anno con lui. Non ho potuto salutarlo, una cosa orribile che non mi è stata fatta dalla sua famiglia»

ha parlato del suo amore per il Cavaliere ma anche del suo percorso personale: «Ho capito che mi piacevano anche le donne a sei anni. A sedici l'ho detto a mio madre: era preoccupata per me, ma non mi ha mai giudicato»