Dilei.it - Francesca Pascale a Le Iene: “Berlusconi? Pagherei per un altro anno con lui”

Leggi su Dilei.it

si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa con lo stile di chi non ha più niente da perdere. Seduta davanti a Nina Palmieri, che vedremo alle, non si nasconde: il suo legame con Silvioè stato un pezzo di vita che nessun gossip potrà ridurre a macchietta.“Ogni brindisi lo alzo per lui”, ammette, con quella punta di malinconia che nemmeno il tempo riesce a scalfire.non è stato solo un compagno, ma un pezzo di famiglia, un punto di riferimento: “Mi manca ogni santo giorno. Mi manca soprattutto l’amico. Uno come lui non lo trovo più, nemmeno se mi metto con una squadra di consiglieri d’élite”., il dolore di un addio negatoUno dei capitoli più indigesti della storia tra? Sicuramente quell’addio negato.