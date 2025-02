Fanpage.it - Francesca Michielin a Sanremo 2025: “Look da soldatino per tutte le ragazze lasciate da un deficiente”

Leggi su Fanpage.it

L'incidente sulle scale dell'Ariston non fermae la sua partecipazione a. A Fanpage.it la cantante anticipa alcuni dettagli dei look scelti per il palco e spiega il significato di un abito molto particolare.