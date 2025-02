Lanazione.it - Frana sulla Sp34, tecnici sul posto: "Il fronte non si è stabilizzato"

Leggi su Lanazione.it

del servizio viabilità della Provincia hanno effettuato ieri un nuovo sopralluogo per monitorare lo stato dellaoccorsaVal di Forfora in località Calamari, nel comune di Pescia. È stato riscontrato che il movimento franoso non si è ancora, questo adella presenza di detritipavimentazione stradale che comprometterebbero l’utenza veicolare. "Inoltre – spiega sempre una nota della Provincia – , le precipitazioni avvenute nelle scorse ore hanno contribuito al perdurare della criticità in essere". Oggi saranno fatte ulteriori valutazioni anche "per la predisposizione di idonee barriere al piede realizzate con elementi prefabbricati in calcestruzzo" edi valle. E ancora: laSP31 Massa e Cozzile è stata ripulita e il traffico riaperto.