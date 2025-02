Lanazione.it - Frana invade la carreggiata, chiusa la Statale 12 dell’Abetone e del Brennero

Leggi su Lanazione.it

San Giuliano Terme (Pisa), 10 febbraio 2025 –la12 dell'Abetone e delin entrambe le direzioni di marcia nel comune di San Giuliano Terme per consentire l'esecuzione di rilievi e interventi di ripristino in seguito allo smottamento della scarpata tra lae un canale adiacente. La comunicazione è arrivata dall'Anas: i tecnici sono sul posto insieme a quelli del Genio civile per mettere in sicurezza l'area e risalire alle cause. Sul posto sono indicati gli itinerari alternativi.