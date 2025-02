Noinotizie.it - Fra le accuse rapina, estorsione, sfruttamento della prostituzione: arresti nel barese A vario titolo

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Modugno e dal 6° Nucleo Elicotteri di Bari e con il supporto dei reparti competenti per territorio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 indagati (7 in carcere, 1 ai domiciliari ed 1 destinatario del divieto di dimora nei Comuni di Cassano delle Murge e Santeramo in Colle), emessa dal Gip presso il Tribunale di Bari su richiestalocale ProcuraRepubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di altrettanti indagati ritenuti dediti allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, minaccia,, sequestro di persona e.Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributodifesa), le indagini, coordinate dalla ProcuraRepubblica di Bari e condotte nel periodo da aprile 2022 a novembre 2023 dalla Sezione OperativaCompagnia di Altamura, mediante servizi di osservazione controllo e pedinamento, perquisizioni e sequestri, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in merito alle attività illecite poste in essere dai soggetti nella venditadroga commissionata anche da consumatori provenienti dai Comuni limitrofi.