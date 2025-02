Anteprima24.it - FOTO/ Vertenza Hanon Systems, venerdi consiglio comunale aperto

Tempo di lettura: 3 minutiIldi Benevento sarà riunito in seduta “aperta”prossimo sulla. Lo ha comunicato oggi il Sindaco Clemente Mastella nel corso di un incontro con i dipendenti dell’Azienda coreana riuniti in Assemblea unitamente alle rappresentanze sindacali nella zona industriale della città nell’ambito della lotta ormai avviata per la conservazione dei livelli occupazionali e del posto di lavoro.La chiusura dell’attività dellain città, annunciata dal Consigliere delegato della stessa proprietà nel corso di un incontro tenuto nei giorni scorsi presso la sede di Confindustria Benevento, non lascia in verità dubbi nè ai lavoratori, né ai Sindacati, nè alla stessa Confindustria o alle istituzioni: occorre dunque trovare una strada o una manovra utile a far sì che 67 famiglie non si trovino più senza fonte di reddito e che la città non perda un segmento qualificato della produzione industriale locale.