Ilfattoquotidiano.it - Foto da ‘Ultima Cena’ alla Casa Bianca, Trump inaugura l’ufficio della Fede. Lo guiderà Paula White, predicatrice che dice di aver visto Dio

Donaldhato un nuovo capitolosua crociata politica firmando un ordine esecutivo per istituireun Ufficio. A guidarlo ha chiamato, teleteologiaprosperità, donna controversa e da anni sua consigliera spirituale. Una scelta che fa discutere:è nota per i suoi sermoni in cui promette benedizioni divine in cambio di donazioni e perdetto aili che “opporre resistenza aequivale a opporsi a Dio”. Inoltre la donna afferma nel 1984 diDio.L’annuncio è stato accompagnato da un’immagine studiata nei minimi dettagli., sedutosua scrivania nello Studio Ovale, circondato da pastori e volti noti. Accanto a, ci sono Travis Johnson e Brad Knight, il pastore honduregno Guillermo Maldonado, il cantante Kid Rock e Jonathan Cain, marito die tastierista dei Journey.