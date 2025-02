Sport.quotidiano.net - Fortitudo, Brindisi strappa la vittoria e ferma la serie di Caja

Bologna, 9 febbraio 2025 – Sila striscia vincente della. Nel giorno del ricordo della scomparsa, esattamente vent’anni fa il 9 febbraio 2005, di Gary Baron Schull, lavedersi a 7 i suoi successi consecutivi. Al termine di una partita sul filo dell’equilibrio la Effe cede al PalaPentassuglia non sfruttando la sconfitta della capolista Udine rimanendo a -6 dalla vetta. Inizio equilibrato poi il bolognese Arletti e l’ex Ogden permettono adi girare inizialmente dalla propria parte il match. La Effe risponde con un Fabio Mian, 24 punti alla fine per lui, in grandissima serata. La forbice del distacco si allunga e si accorcia, ma rimane sempre contenuta. Ad inizio ripresasembra prendere il sopravvento portandosi avanti 45-37, ma Bolpin e ancora Mian permettono alla Effe di torna subito in scia.