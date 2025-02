Ilrestodelcarlino.it - Formigine più vicino alla salvezza. Mata e Napoli ed esce dai playout

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2ARCETANA0: Rossi, Iodice, Macchioni (78’ Angelillis), Arati, Galli, Davoli (83’ Mazzarano), Cantarello, Zafferri, Stanco (91’ Toccaceli),(69’ Barbieri),(83’ Masoch). A disp. Accursio, Saccani, Khalili, Roncaglia. All. Cattani ARCETANA: Giaroli, Ceci, Grillenzoni, Bassoli (83’ Kashari), Pederzoli (69’ Ferri), Barbati, Fiorentini (76’ Laamane), Ferrari F. (83’ Ferrari R.), Messori, Caniparoli, Elatachi (66’ Teocoli). A disp. Cammarota, Pagliani, Borsari, Oilioli. All. Borghi Arbitro: Ghirardi di Ravenna Reti: 50’, 70’Note: 80’ espulso Caniparoli, ammoniti Ferrari, Macchioni Quinta vittoria nelle ultime 7 giornate per ilche batte e scavalca l’Arcetana nello scontrouscendo dai. Dopo 10’ Rossi si deve superare per respingere la conclusione da due passi di Elatachi.